ग्राउंड रिपोर्ट..कहीं ताले में बंद, कहीं जर्जर,सरकारी स्कूलों में शौचालय बन गए नाम मात्र की सुविधा

जिले के शासकीय स्कूलों में जब शौचालयों की सुविधा की हकीकत जानने के लिए मौके पर पहुंचा गया, तो स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के दावे जमीन पर खोखले नजर आए। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बने शौचालय या तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर अनुपयोगी हो चुके हैं या फि र उन पर ताले लटके हैं। नतीजा यह है कि छात्र.छात्राएं, खासकर बालिकाएं, रोजाना भारी परेशानी झेलने को मजबूर हैं।

जिला मुख्यालय स्थित बीटीआई शाला में छात्रों के लिए बने शौचालयों की हालत बेहद चिंताजनक है। यहां कई शौचालयों के दरवाजे टूटकर गायब हो चुके हैं। भीतर गंदगी पसरी है और बदबू आसपास के वातावरण को दूषित कर रही है। बिना दरवाजों के शौचालयों का उपयोग करना छात्रों के लिए असुरक्षित और असहज बना हुआ है। मिशन स्कूल की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यहां शौचालय खुले मैदान में बना है, जिसमें न तो छप्पर है और न ही दरवाजे। ऐसे में बच्चों, विशेषकर छात्राओं के लिए इसका उपयोग लगभग असंभव है। वहीं लक्ष्मीबाई वार्ड स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शौचालय पर ताला लगा मिला। शाला प्रबंधन का कहना है कि स्कूल समय में ताले खोल दिए जाते हैं और छुट्टी के बाद फि र बंद कर दिए जाते हैं, ताकि असामाजिक तत्व नुकसान न पहुंचा सकें। हालांकिए,स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि कई बार स्कूल समय में भी शौचालय बंद रहते हैं।