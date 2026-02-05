5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

ग्राउंड रिपोर्ट..कहीं ताले में बंद, कहीं जर्जर,सरकारी स्कूलों में शौचालय बन गए नाम मात्र की सुविधा

Ground Report&#8230; जिले के शासकीय स्कूलों में जब शौचालयों की सुविधा की हकीकत जानने के लिए मौके पर पहुंचा गया, तो स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के दावे जमीन पर खोखले नजर आए। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बने शौचालय या तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर अनुपयोगी हो चुके हैं या फि र उन पर ताले [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Feb 05, 2026

Ground Report...

Ground Report...

Ground Report...

जिले के शासकीय स्कूलों में जब शौचालयों की सुविधा की हकीकत जानने के लिए मौके पर पहुंचा गया, तो स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के दावे जमीन पर खोखले नजर आए। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बने शौचालय या तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर अनुपयोगी हो चुके हैं या फि र उन पर ताले लटके हैं। नतीजा यह है कि छात्र.छात्राएं, खासकर बालिकाएं, रोजाना भारी परेशानी झेलने को मजबूर हैं।
जिला मुख्यालय स्थित बीटीआई शाला में छात्रों के लिए बने शौचालयों की हालत बेहद चिंताजनक है। यहां कई शौचालयों के दरवाजे टूटकर गायब हो चुके हैं। भीतर गंदगी पसरी है और बदबू आसपास के वातावरण को दूषित कर रही है। बिना दरवाजों के शौचालयों का उपयोग करना छात्रों के लिए असुरक्षित और असहज बना हुआ है। मिशन स्कूल की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यहां शौचालय खुले मैदान में बना है, जिसमें न तो छप्पर है और न ही दरवाजे। ऐसे में बच्चों, विशेषकर छात्राओं के लिए इसका उपयोग लगभग असंभव है। वहीं लक्ष्मीबाई वार्ड स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शौचालय पर ताला लगा मिला। शाला प्रबंधन का कहना है कि स्कूल समय में ताले खोल दिए जाते हैं और छुट्टी के बाद फि र बंद कर दिए जाते हैं, ताकि असामाजिक तत्व नुकसान न पहुंचा सकें। हालांकिए,स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि कई बार स्कूल समय में भी शौचालय बंद रहते हैं।


ग्रामीण इलाकों के हाल भी खराब


ग्रामीण इलाकों का हाल और भी खराब है। शगुन घाट प्राथमिक शाला, बाड़ी बीकोर ;करेली ब्लॉक, बेलखेड़ी मुआर, गोटेगांव की एकीकृत माध्यमिक शाला सहित कई स्कूलों में शौचालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय बताई जा रही है। तलापार नरसिंहपुर, इंदिरा नगर और बंजारी टोला की प्राथमिक शालाओं में भी यही हाल देखने को मिला।
स्थानीय लोगों और शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से शौचालयों की मरम्मत और रखरखाव के लिए कोई प्रभावी बजट जारी नहीं हुआ है। इसी वजह से हालत दिन.ब.दिन बदतर होती जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकारी दावों के बीच यह जमीनी सच्चाई कई सवाल खड़े करती है।


186 स्कूलों में मरम्मत की दरकार

जिले के 186 स्कूलों बने बालिका शौचालयों की स्थिति बेहद खराब है। इसे लेकर जिला शिक्षा केंद्र ने नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया है। प्रभारी डीपीसी मनीष चौकसे ने बताया कि जिले में वर्तमान में 15 नए बालिका शौचालयों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। वहीं 27 बालिका शौचालयों क ी मरम्मत के लिए भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होने बताया कि जिले भर में 52 नए बालिका शौचालयों के निर्माण के लिए और 186 बालिका शौचालयों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजे गए है। चौकसे ने बताया कि 127 बालिका शौचालयों का सुधार किया जा चुका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 02:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / ग्राउंड रिपोर्ट..कहीं ताले में बंद, कहीं जर्जर,सरकारी स्कूलों में शौचालय बन गए नाम मात्र की सुविधा

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरपंच ने खुद को पंचायत भवन में किया कैद, मनाने गए अधिकारी बैरंग लौटे

जनपद चीचली का ग्राम सीरेगांव सरपंच द्वारा खुद को पंचायत भवन मैं कैद कर लिए जाने से सुर्खियों में है। अधिकारी सरपंच को भवन से बाहर निकलने के लिए हर स्तर पर मना रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर लूटकांड में आरोपियों को पैदल न्यायालय ले गई पुलिस, तीन को भेजा जेल, दो रिमांड पर

पुलिस बुधवार को कड़ी सुरक्षा में पांच आरोपियों को पैदल न्यायालय ले गई। लुटेरे इस दौरान लोगों की नजरों से बचते और अपना मुंह छुपाते नजर आए।
नरसिंहपुर

करेली में 12 घंटे चली जांच में 10 घन मीटर सागौन समेत कटर, ड्रिल मशीन जप्त

करेली में नई मंडी के पास स्थित दीपक फर्नीचर मार्ट में मिले अवैध सागौन मामले में करीब 12 घंटे जांच-पड़ताल की। जिसमें करीब 10 घन मीटर सागौन बरामद करने के साथ ही कटर, ड्रिल मशीन भी जप्त की।
नरसिंहपुर

फरार धनराज की दबंगई पर पुलिस का मनोवैज्ञानिक वार, सिर्फ एक रुपए का इनाम

फरार आरोपी धनराज लोधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा ने मात्र एक रुपए का इनाम घोषित किया है। यह इनाम राशि संभवत: जिले ही नहीं, बल्कि देश-प्रदेश के पुलिस इतिहास में सबसे कम मानी जा रही है।
नरसिंहपुर

खुदाई के बाद ठप पड़े काम, अधूरे निर्माण और लापता ठेकेदार

Work stalled
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.