5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर लूटकांड में आरोपियों को पैदल न्यायालय ले गई पुलिस, तीन को भेजा जेल, दो रिमांड पर

robbery of about Rs 1 crore नरसिंहपुर. शहर की एक होटल से करीब 1 करोड़ रूपए की लूट के मामले में पुलिस ने जिन सात लोगों को आरोपी बनाया है। उसमें दो नाबालिग बताए जा रहे हैं। मंगलवार की रात मामले में जबलपुर क्षेत्र से आरोपियों को पकडकऱ लाई पुलिस बुधवार को कड़ी सुरक्षा में [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Feb 05, 2026

पुलिस बुधवार को कड़ी सुरक्षा में पांच आरोपियों को पैदल न्यायालय ले गई। लुटेरे इस दौरान लोगों की नजरों से बचते और अपना मुंह छुपाते नजर आए।

आरोपियों को न्यायालय ले जाते हुए कोतवाली पुलिस।

robbery of about Rs 1 crore नरसिंहपुर. शहर की एक होटल से करीब 1 करोड़ रूपए की लूट के मामले में पुलिस ने जिन सात लोगों को आरोपी बनाया है। उसमें दो नाबालिग बताए जा रहे हैं। मंगलवार की रात मामले में जबलपुर क्षेत्र से आरोपियों को पकडकऱ लाई पुलिस बुधवार को कड़ी सुरक्षा में पांच आरोपियों को पैदल न्यायालय ले गई। लुटेरे इस दौरान लोगों की नजरों से बचते और अपना मुंह छुपाते नजर आए। पुलिस ने बताया है कि सीजेएम के न्यायालय में आरोपियों को पेश किया गया। दो आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर लिया है जबकि तीन को जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मामले में लूटी गई रकम की बरामदगी में राशि का आंकड़ा करीब 76 लाख तक पहुंच गया है।
कोतवाली थाना प्रभारी गौरव चाटे ने बताया कि जबलपुर क्षेत्र निवासी आरोपी निखलेश महदेले से करीब 50 हजार रुपए बरामद किए हैं। जिसे एवं पूर्व में पकड़े गए आरोपी मोनू उर्फ टुईया को दो दिन की रिमांड पर लिया है। आरोपी मैनेजर चंद्रेश रजक, राकेश शुक्ला, अनुज बाल्मिकी को जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि मामले में जो दो आरोपी नाबालिग हैं उन्हें अभिरक्षा में लेकर उनके संबंध में पृथक से कार्रवाई की जा रही है जिनको आरोपी निखलेश ही लेकर आया था। आरोपियों ने घटना को अंजाम देने करीब एक सप्ताह से योजना बनाना चालू कर दिया था। रिमांड पर आरोपियों से होने वाली पूछताछ में जो नए तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर पुलिस जांच का दायरा बढ़ा सकती है।
वर्जन
अभी तक करीब 76 लाख रुपए के आसपास रकम की बरामदगी हो गई है। दो आरोपियों को रिमांड पर लिया है, उनसे पूछताछ होगी। मामले में दो आरोपी नाबालिग होने से उनके संबंध में पृथक से कार्रवाई चल रही है।
डॉ. ऋषिकेश मीना, एसपी नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 01:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / नरसिंहपुर लूटकांड में आरोपियों को पैदल न्यायालय ले गई पुलिस, तीन को भेजा जेल, दो रिमांड पर

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरपंच ने खुद को पंचायत भवन में किया कैद, मनाने गए अधिकारी बैरंग लौटे

जनपद चीचली का ग्राम सीरेगांव सरपंच द्वारा खुद को पंचायत भवन मैं कैद कर लिए जाने से सुर्खियों में है। अधिकारी सरपंच को भवन से बाहर निकलने के लिए हर स्तर पर मना रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है।
नरसिंहपुर

करेली में 12 घंटे चली जांच में 10 घन मीटर सागौन समेत कटर, ड्रिल मशीन जप्त

करेली में नई मंडी के पास स्थित दीपक फर्नीचर मार्ट में मिले अवैध सागौन मामले में करीब 12 घंटे जांच-पड़ताल की। जिसमें करीब 10 घन मीटर सागौन बरामद करने के साथ ही कटर, ड्रिल मशीन भी जप्त की।
नरसिंहपुर

फरार धनराज की दबंगई पर पुलिस का मनोवैज्ञानिक वार, सिर्फ एक रुपए का इनाम

फरार आरोपी धनराज लोधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा ने मात्र एक रुपए का इनाम घोषित किया है। यह इनाम राशि संभवत: जिले ही नहीं, बल्कि देश-प्रदेश के पुलिस इतिहास में सबसे कम मानी जा रही है।
नरसिंहपुर

खुदाई के बाद ठप पड़े काम, अधूरे निर्माण और लापता ठेकेदार

Work stalled
नरसिंहपुर

करेली में फर्नीचर मार्ट को सील कर वन विभाग ने बरामद की 10 घन मीटर सागौन

वन विभाग के अमले ने करेली मेें एक फर्नीचर मार्ट पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में लकड़ी बरामद करते हुए उसे जांच में लिया है। मंगलवार की दोपहर से शुरू हुई जांच कार्रवाई करने में विभाग के तीन रेंज की टीम देर
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.