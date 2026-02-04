खुदाई के बाद ठप पड़े काम, अधूरे निर्माण और लापता ठेकेदार

शहर में चल रहे सडक़ निर्माण कार्यों की जमीनी पड़ताल करने पर एक जैसी तस्वीर सामने आती है,कहीं खुदाई कर छोड़ दी गई सडक़ें,कहीं आधा निर्माण और महीनों से नदारद ठेकेदार। नगर पालिका की निगरानी में चल रहे इन कार्यों की सुस्त रफ्तार और लापरवाही ने आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। शहर की कम से कम आधा दर्जन निर्माणाधीन सडक़ें लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई हैं।इन मामलों में एक समान बात यह सामने आई कि काम शुरू कराने के बाद ठेकेदार मौके से गायब हैं और नगर पालिका की ओर से कोई ठोस निगरानी या समयसीमा तय नहीं की गई। न तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है और न ही जनता को यह बताया जा रहा है कि काम कब पूरा होगा।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते अधूरे निर्माण पूरे नहीं किए गए तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। लोगों ने मांग की है कि नगर पालिका ठेकेदारों पर कार्रवाई करे, कार्यों की समयसीमा तय करे और सडक़ों को शीघ्र पूरा कर आवागमन सुचारु बनाए। मौजूद हालात स्पष्ट करते है कि लापरवाही की कीमत शहर की जनता रोजाना चुका रही है।