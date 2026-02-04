करेली में फर्नीचर मार्ट को सील कर वन विभाग ने बरामद की 10 घन मीटर सागौन

The Forest Department team raided नरसिंहपुर. वन विभाग के अमले ने करेली मेें एक फर्नीचर मार्ट पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में लकड़ी बरामद करते हुए उसे जांच में लिया है। मंगलवार की दोपहर से शुरू हुई जांच कार्रवाई करने में विभाग के तीन रेंज की टीम देर रात तक लगी रही। विभाग ने अब तक करीब 10 घन मीटर सागौन बरामद करना बताया गया है। विभाग ने दुकान को सील कर दिया है। वन विभाग की उक्त कार्रवाई से हडक़ंप की स्थिति बनी रही। बताया जाता है कि विभाग को सूचना मिली थी कि नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले की वनसीमा क्षेत्र से सागौन की अवैध लकड़ी आती है। जो अलग-अलग रास्तों से सप्लाई होती है। डीएफओ कल्पना तिवारी ने बताया कि दुकान को सील करने की कार्रवाई कर दी गई है। दुकान संचालक ने कुछ लकड़ी खरीदी थी यह बात तो सामने आई है, लेकिन उसके यहां जितनी लकड़ी बरामद हुई है वह वैध है या अवैध इसकी जांच टीम द्वारा की जा रही है।