समय पर इलाज और इलाज एंबुलेंस नहीं मिलने से बना रहता जान का जोखिम

ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। कहीं अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, तो कहीं जरूरी संसाधनों का अभाव है। सबसे गंभीर स्थिति तब बनती है, जब मरीज को समय पर इलाज या रेफ र करने की व्यवस्था नहीं मिल पाती। नतीजतन कई बार मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है। ग्रामीण अस्पतालों की यह बदहाली स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।

तहसील करेली अंतर्गत ग्राम पंचायत आमगांव बड़ा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र इसकी एक बानगी मात्र है। यहां लंबे समय से एंबुलेंस वाहन खराब हालत में खड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार उक्त एंबुलेंस वाहन को आरटीओ विभाग द्वारा ओवरएज होने के कारण रिटायर भी कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल नरसिंहपुर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करेली पहुंचाने के लिए कोई त्वरित साधन उपलब्ध नहीं है।हाल ही में इस समस्या की गंभीरता तब सामने आई। जब ग्राम नया खेड़ा से एक दो वर्षीय बच्चे को आमगांव बड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। बच्चे को लगातार झटके आ रहे थे। मौके पर मौजूद डॉक्टर जयराम पटेल ने जांच के बाद बताया कि बच्चे का इलाज यहां संभव नहीं है और उसे तुरंत करेली या नरसिंहपुर रेफ र करना होगा। डॉक्टर द्वारा एंबुलेंस को कॉल किया गया। लेकिन उसके पहुंचने में काफी देर लग गई। मजबूरी में परिजनों को बच्चे को निजी वाहन से ले जाना पड़ा। गनीमत रही कि समय रहते निजी साधन मिल गयाए अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते थे।आमगांव बड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग 40 गांवों की आबादी के लिए एकमात्र प्राथमिक उपचार का केंद्र है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाज के लिए पहुंचते हैं। इसके बावजूद केंद्र पर एक कार्यशील एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं होना। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाता है।