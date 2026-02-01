करीब 16 करोड़ की लागत से बना ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी बड़ी राहत

गाडरवारा-चीचली मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक वर्षों से आमजन के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। फाटक बंद होते ही दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थीं। खासतौर पर सुबह और शाम के व्यस्त समय में स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। कई बार एंबुलेंस, स्कूल वाहन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन भी जाम में फंस जाते थे, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। व्यापार और व्यवसाय के विस्तार के साथ साथ इस मार्ग पर वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते मौजूद थे, लेकिन भारी और बड़े वाहनों के लिए रेलवे फाटक ही मुख्य मार्ग था।