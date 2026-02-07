7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

परिवहन की सुस्ती से बढ़ी धान खराब होने की आशंका

Slow transportation has increased the risk of paddy spoilage जिले में खरीफ उपार्जन के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का समय पर परिवहन नहीं हो पाने से गंभीर स्थिति बनती जा रही है। बिगड़ते मौसम और परिवहन की मंथर गति के चलते खरीदी केंद्रों पर खुले में रखा हजारों क्विंटल धान जोखिम में [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Feb 07, 2026

Slow transportation

Slow transportation

Slow transportation has increased the risk of paddy spoilage

जिले में खरीफ उपार्जन के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का समय पर परिवहन नहीं हो पाने से गंभीर स्थिति बनती जा रही है। बिगड़ते मौसम और परिवहन की मंथर गति के चलते खरीदी केंद्रों पर खुले में रखा हजारों क्विंटल धान जोखिम में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक करीब 27 हजार क्विंटल से अधिक धान का परिवहन शेष है, जो खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है।समय पर परिवहन नहीं होने के कारण खरीदी केंद्रों पर बाहर रखे धान के बारदाने धूल-धुसरित हो रहे हैं। वहीं खुले में रखी उपज तेज धूप और हवा के कारण लगातार सूख रही है, जिससे धान के वजन में कमी आ रही है। वजन घटने का असर तब सामने आ रहा है, जब खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन होकर गोदामों तक पहुंचता है। बारदानों के वजन में कमी को लेकर परिवहनकर्ताओं और गोदाम कर्मचारियों के बीच आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है।जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है।
स्थिति को और चिंताजनक बना रहा है मौसम का मिजाज। बीते तीन-चार दिनों से जिले में बादलों की आवाजाही बनी हुई है और हल्की बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच खुले में रखे धान के भीगने और खराब होने का खतरा बढ़ गया है। यदि बारिश होती है तो इससे शासन को आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ किसानों के हक की उपज भी प्रभावित हो सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले भर में संचालित 45 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी गई कुल 11 लाख 31 हजार 829 क्विंटल धान में से तीन फरवरी तक 11 लाख 15 हजार 438 क्विंटल धान का परिवहन कर सुरक्षित गोदामों में पहुंचाया जा चुका है। इसके बावजूद अभी भी 27 हजार 478 क्विंटल धान का परिवहन शेष है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्र प्रभारियों का कहना है कि यदि परिवहन कार्य में तेजी नहीं लाई गई तो मौसम की मार से धान के नुकसान की आशंका और बढ़ जाएगी। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि खुले में रखी उपज को जल्द से जल्द सुरक्षित गोदामों तक पहुंचाया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 02:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / परिवहन की सुस्ती से बढ़ी धान खराब होने की आशंका

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बोर्ड परीक्षाएं कराने अमला तैयार, स्ट्रांग रूम से थानों में पहुंची गोपनीय सामग्री

उत्कृष्ट विद्यालय से बोर्ड परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री लेने सभी 88 केंद्रों से केंद्र अध्यक्ष-सहायक केंद्र अध्यक्ष अपनी-अपनी पेटी लेकर पहुंचे। चुनाव की तर्ज पर सामग्री वितरण करने अलग-अलग पांच काउंटर बनाए गए और हर काउंटर पर 5 से 6 कर्मचारियों की तैनाती रही।
नरसिंहपुर

ब्रिज के निर्माण में देरी से दिनरात उड़ती है धूल, फाटक बंद होते ही जाम

शहर से लगे रेलवे के रौंसरा फाटक पर निर्माणाधीन ब्रिज का कार्य मंथर गति से चल रहा है। जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ ही वाहन चालकों, राहगीरों को दिन रात उड़ती धूल से परेशानी हो रही है।
नरसिंहपुर

टाइगर रिजर्व की आमापानी बीट में गस्तीदल पर तत्वों ने चलाई गोली, बाल-बाल बचे कर्मी

जिले की सीमा से लगे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के डोंगरगांव परिक्षेत्र के पश्चिम आमापानी बीट में गश्ती करते हुए वनकर्मियों पर हमला होने का मामला सामने आया है। जिसके बाद रिजर्व की ओर से सुआतला थाना में एफआइआर दर्ज कराई गई है।
नरसिंहपुर

कर्ज चुकाने, महंगे शौक करने व महिला दोस्त पर पैसा खर्च करने की लूट, दो नाबालिगो को पुलिस ने भेजा बाल संप्रेक्षण गृह

किसी आरोपी को कर्ज चुकाना था तो किसी का प्लाट खरीदकर ऑलीशान मकान बनाना, महंगे शौक पूरा करने का सपना था जबकि एक की मंशा थी कि लूट के पैसों से वह अपनी महिला दोस्त पर खूब पैसा खर्च करेगा और अपने सपनों को भी सच करेगा।
नरसिंहपुर

ग्राउंड रिपोर्ट..कहीं ताले में बंद, कहीं जर्जर,सरकारी स्कूलों में शौचालय बन गए नाम मात्र की सुविधा

Ground Report...
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.