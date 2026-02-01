जिला अस्पताल में आवारा श्वानों सहित पशुओं के स्वच्छंद विचरण पर लगेगी रोक

अस्पताल के पीएमओ डॉ. रविन्द्र सांखला ने बताया कि दंत चिकित्सक डॉ. सरदाराराम पंवार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पताल परिसर में आवारा श्वान व अन्य पशु विचरण नहीं करें। इसके लिए वे जहां आवश्यक होगा चारदीवारी को ऊंचा करवाने, टूट-फूट की रिपेयरिंग करवाने सहित अन्य जरूरी कार्य करवाने के लिए रिपोर्ट देंगे। उसके अनुसार अस्पताल प्रशासन अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएगा। पीएमओ ने बताया कि अगर अस्पताल क्षेत्र में कहीं अधिक श्वान होंगे तो उनकी धरपकड़ के लिए नगरपरिषद प्रशासन से सम्पर्क किया जाएगा।