खेत में अरंडी बनी काल, खेलाणा में दस गोवंश की मौत दर्दनाक

सांकड़ा क्षेत्र के खेलाणा गांव में खेत में खड़ी अरंडी की फसल गोवंश के लिए काल बन गई। निजी किसान के खेत में पड़ी अरंडी खाने से दस गायों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच गायों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और गो-पालकों में भारी रोष है। ग्रामीणों के अनुसार खेलाणा निवासी जेठुसिंह पुत्र उत्तमसिंह के खेत में कटी हुई अरंडी की फसल लंबे समय से खुले में पड़ी थी।