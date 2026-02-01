जैसलमेर में पहली बार आंख का जटिल ऑपरेशन, बालिका की रोशनी लौटी

जैसलमेर जिले के जवाहिर चिकित्सालय में पहली बार आंख का एक जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धि दर्ज की गई है। इस ऑपरेशन से एक बालिका की आंख की रोशनी बचाई जा सकी, जिससे मरीज बालिका के साथ-साथ उसके माता-पिता को भी बड़ी राहत मिली है। यह जटिल शल्यक्रिया जवाहिर चिकित्सालय के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव जोशी ने की। जानकारी के अनुसार फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के सुमलियाई गांव निवासी दुर्गाराम की 17 वर्षीया पुत्री रवीना को लकड़ी काटते समय दाहिनी आंख में गंभीर चोट लग गई थी। हादसे में उसकी आंख की कॉर्निया फट गई और साथ ही आंख में कई जगह खरोंचें भी थीं। चोट इतनी गंभीर थी कि बालिका की आंख की दृष्टि पूरी तरह चली गई थी। उसे असहनीय दर्द हो रहा था और कॉर्नियल एडिमा (कॉर्निया में सूजन) भी काफी अधिक थी।