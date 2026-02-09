खेजड़ी बचाने का ऐसा जज्बा: बिगड़ी सास-बहू की तबीयत, आंतों में सूजन आई, उल्टियां होने से शरीर कमजोर, कहा- जान की परवाह नहीं

शनिवार रात निरमा को पोकरण के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। यहां उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि रतनी देवी को जैसलमेर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगातार 4 दिनों तक अनशन करने से रतनी की आंतों में सूजन आ गई, जिससे उल्टियां होने लगी और शरीर में कमजोरी आ गई।