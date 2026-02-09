9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

खेजड़ी बचाने का ऐसा जज्बा: बिगड़ी सास-बहू की तबीयत, आंतों में सूजन आई, उल्टियां होने से शरीर कमजोर, कहा- जान की परवाह नहीं

खेजड़ी बचाने की मांग को लेकर सास-बहू ने चार दिनों तक अनशन किया। अनशन के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर सास को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बहू को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Feb 09, 2026

Khejri Bachao Andolan

अनशन के बाद बिगड़ी तबीयत (फोटो- पत्रिका)

Khejri Bachao Andolan: पोकरण: खेजड़ी की कटाई रोकने और सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर बीकानेर में चल रहे महापड़ाव के समर्थन में क्षेत्र के धोलिया गांव में घर पर अनशन करने के बाद शनिवार रात सास-बहु की तबीयत बिगड़ गई, जिनका अस्पताल में उपचार किया गया।

गौरतलब है कि प्रदेश भर में खेजड़ी की कटाई रोकने व सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर बीकानेर में गत दिनों महापड़ाव शुरू किया गया था। गत 2 फरवरी को 363 से अधिक लोगों ने बीकानेर में अनशन शुरू किया था, जो 5 फरवरी तक चला।

इस दौरान धोलिया निवासी वन्यजीवप्रेमी राधेश्याम पेमाणी की मां रतनी देवी और पत्नी निरमा विश्नोई ने भी 4 दिनों तक अनशन किया था। गत 6 फरवरी को उन्होंने भी अनशन समाप्त कर दिया। गत 4 दिनों तक अनशन के बाद अचानक खान-पान शुरू करने से सास-बहू की तबीयत बिगड़ गई।

शनिवार रात निरमा को पोकरण के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। यहां उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि रतनी देवी को जैसलमेर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगातार 4 दिनों तक अनशन करने से रतनी की आंतों में सूजन आ गई, जिससे उल्टियां होने लगी और शरीर में कमजोरी आ गई।

सख्त कानून बनाने की मांग

अस्पताल में भर्ती रतनीदेवी का कहना है कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। उनके पुत्र राधेश्याम ने वन्यजीवों की रक्षा करते हुए जान दे दी। अब यदि खेजड़ी के लिए बलिदान देना पड़े तो भी गम नहीं है।

उन्होंने सरकार से खेजड़ी की कटाई रोकने व सख्त कानून बनाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि राधेश्याम पेमाणी ने सैकड़ों वन्यजीवों की रक्षा की। गत 23 मई 2025 को भी हरिण शिकार की सूचना पर घर से निकले राधेश्याम सहित 4 जनों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें आपके क्षेत्र में कौन कराएगा वोटिंग
उदयपुर
Rajasthan Panchayat Elections 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 09:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / खेजड़ी बचाने का ऐसा जज्बा: बिगड़ी सास-बहू की तबीयत, आंतों में सूजन आई, उल्टियां होने से शरीर कमजोर, कहा- जान की परवाह नहीं

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर जिले में 2 साल से 200 करोड़ की योजना को मंजूरी का इंतजार

जैसलमेर

अधूरी सड़क, कंकरीट पर छोड़ा काम: तीन वर्ष पहले स्वीकृत डामर सड़क अब तक पूरी नहीं हो सकी

जैसलमेर

जिला अस्पताल में आवारा श्वानों सहित पशुओं के स्वच्छंद विचरण पर लगेगी रोक

जैसलमेर

खेत में अरंडी बनी काल, खेलाणा में दस गोवंश की मौत दर्दनाक

जैसलमेर

स्वर्णनगरी एक्सप्रेस के पहियों में धुआं उठता देख घबराए यात्री…पायलट ने तुरंत रोकी रेल

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.