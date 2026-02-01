जैसलमेर जिले में 2 साल से 200 करोड़ की योजना को मंजूरी का इंतजार

हालत यह है कि जैसलमेर को प्रतिदिन 22 मिलियन लीटर की जरूरत होती है और उसके स्थान पर कभी 7-8 तो कभी 14-15 एमएल तक पानी मिलता रहा है। वैसे जैसलमेर में पेयजल की समस्या गत दो वर्षों से ज्यादा विकराल हुई है और इसका स्थायी समाधान करीब 195 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी और क्रियान्वयन पर टिका है। योजना के तहत मोहनगढ़ नहर से गजरूपसागर फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन बिछाने और गजरूपसागर तालाब को झील के रूप में विकसित किए जाने की है। गौरतलब है कि जैसलमेर शहर की जलापूर्ति इंदिरा गांधी नहर की बाड़मेर लिफ्ट योजना से होती है, लेकिन जब भी बिजली आपूर्ति बाधित होती है, शहर की प्यास बुझाना मुश्किल हो जाता है।