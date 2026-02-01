अनशन के बाद बिगड़ी तबीयत, सास भर्ती, बहु को दी छुट्टी

गत 2 फरवरी को 363 से अधिक लोगों ने बीकानेर में अनशन शुरू किया था, जो 5 फरवरी तक चला। इस दौरान धोलिया निवासी वन्यजीवप्रेमी राधेश्याम पेमाणी की मां रतनीदेवी व पत्नी निरमा विश्नोई ने भी 4 दिनों तक अनशन किया था। गत 6 फरवरी को उन्होंने भी अनशन समाप्त कर दिया। गत 4 दिनों तक अनशन के बाद अचानक खान-पान शुरू करने से सास-बहु की तबीयत बिगड़ गई। शनिवार रात निरमा को पोकरण के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। यहां उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि रतनीदेवी को जैसलमेर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगातार 4 दिनों तक अनशन करने से रतनीदेवी की आंतों में सूजन आ गई। जिससे उल्टियां होने लगी और शरीर में कमजोरी आ गई।