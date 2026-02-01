सिंचाई वरीयता पानी नहीं मिलने से गुस्साए किसान, किया विरोध प्रदर्शन

किसान नरपतसिंह देवड़ा ने बताया कि पानी के अभाव में खेतों में खड़ी फसलें लगातार खराब हो रही हैं। किसानों ने इस समस्या को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी नहर का पानी नाचना फांटा पर बने हेड से मोहनगढ़ की ओर छोड़ा जा रहा है, जबकि नाचना क्षेत्र की नहरें सूखी पड़ी हैं। प्रदर्शन के दौरान एक किसान ने आक्रोश में आकर इंदिरा गांधी नहर के हेड पर चढ़कर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद किसानों ने समझाइश कर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि बुधवार सुबह 9 बजे तक नहर में सिंचाई की वरीयता का पानी नहीं छोड़ा गया तो गुरुवार से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस मौके पर नरपतसिंह देवड़ा, संपत लाल सोनी, उगमचंद सोनी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और विरोध प्रदर्शन किया।