अमृत स्टेशन योजना: जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी आधारित हाइटेक सुरक्षा

जैसलमेर स्टेशन पर सर्वाधिक 219 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जोधपुर स्टेशन पर 59, पाली मारवाड़ पर 36, राईका बाग पैलेस पर 31, नागौर पर 24, बाड़मेर पर 29, भगत की कोठी पर 32 तथा मुनाबाव स्टेशन पर 17 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इन कैमरों से यात्रियों के साथ-साथ रेलवे संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। रेलवे प्रशासन के अनुसार उक्त निगरानी प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षित और संरक्षित यात्रा वातावरण उपलब्ध कराना, आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा स्टेशन प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त लाइव फुटेज की निगरानी रेलवे सुरक्षा बल के कंट्रोल रूम से की जा रही है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की त्वरित पहचान कर तत्काल कार्रवाई संभव हो पाती है। आधुनिक निगरानी व्यवस्था भीड़ प्रबंधन, चोरी, जेबकतरी, अवैध प्रवेश और अन्य सुरक्षा संबंधी घटनाओं की रोकथाम में प्रभावी साबित हो रही है। इसके साथ ही आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, कानून व्यवस्था बनाए रखने और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय में भी सहायता मिल रही है।