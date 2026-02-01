मोबाइल नेटवर्क बदहाल, ऊंचे टीलों पर जाकर करनी पड़ रही मोबाइल पर बात

ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से नेटवर्क की दिक्कत बनी हुई है। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से किसानों और आमजन तक जरूरी सूचनाएं समय पर नहीं पहुंच पातीं। कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मजबूरी में ग्रामीण मोबाइल नेटवर्क के लिए ऊंची जगहों की तलाश करते हैं, तो कहीं ऊंचे टीलों पर जाकर बातचीत या जरूरी सूचनाएं प्राप्त करते हैं।