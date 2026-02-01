स्वर्णनगरी में ‘पशुराज’… सैलानी और आम नागरिक हैरान-परेशान

जैसलमेर शहर की गलियों और मुख्य मार्गों पर स्वच्छंद घूमते पशुओं की वजह से आम नागरिक और पर्यटक दोनों परेशान हैं। जिम्मेदारों की निष्क्रियता से समस्या बढ़ती जा रही है। जानकारों का कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो शहर की पर्यटन छवि और स्वर्णनगरी की साख प्रभावित हो सकती है। मुख्य मार्गों से गुजरने के दौरान सैलानी डर और असुविधा के बीच शहर भ्रमण कर रहे हैं। इन दिनों स्वर्णनगरी आने वाले पर्यटकों को सड़क पर चलते पशुओं से बचते हुए निकलते हुए देखा जा सकता हैं। कई बार पर्यटक अपने बच्चों के साथ रास्ता बदलने को मजबूर भी हो जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ‘पशुराज’ की समस्या लंबे समय तक बनी रही, तो जैसलमेर की स्वर्णनगरी की पहचान और पर्यटन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठान भी आर्थिक नुकसान झेल सकते हैं।

स्थानीय नागरिकों की रोजमर्रा की परेशानियां