महत्वपूर्ण अध्यायों, बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों और अंक वितरण पर हो विशेष ध्यान

सीबीएसई और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। बोर्ड परीक्षाओं का समय जैसे-जैसे करीब आता है, वैसे-वैसे परीक्षार्थियों में तनाव और दबाव बढऩा स्वाभाविक है। विशेषज्ञों और शिक्षकों का कहना है कि सही रणनीति, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच के साथ इस तनाव को अवसर में बदला जा सकता है। थोड़ी-सी समझदारी और अनुशासन से अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
परीक्षार्थी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखें। दूसरों के साथ तुलना से बचें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। परीक्षा के दिन शांत मन से प्रश्नपत्र पढ़ें, पहले आसान प्रश्न हल करें और समय का संतुलित उपयोग करें।
