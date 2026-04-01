दंगल के गीत से पहचान पाने वाले लोक कलाकारों का आशा भोसले से रहा आत्मीय रिश्ता

कार्यक्रम के दौरान जब केसरिया बालम की मधुर धुन गूंजी, तो आशा भोसले ने भी अपने विशिष्ट अंदाज में उसे स्वर दिया। यह प्रस्तुति केवल एक गीत नहीं रही, बल्कि दो संगीत परंपराओं के मिलन का भावपूर्ण क्षण बन गई। दर्शकों ने इसे भरपूर सराहा और यह अनुभव दोनों लोक कलाकारों के लिए जीवन की अमूल्य धरोहर बन गया। सरताज खां के अनुसार आशा भोसले का व्यक्तित्व जितना विशाल था, व्यवहार उतना ही सहज और आत्मीय रहा। उनकी सादगी और कलाकारों के प्रति सम्मान ने गहरी छाप छोड़ी। सरवर खां के साथ बिताए वे पल आज भी उसी आत्मीयता के साथ याद आते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जैसलमेर के लोक कलाकारों के लिए यह केवल एक महान गायिका का जाना नहीं है, बल्कि उस प्रेरणा स्रोत का खोना है, जिसने लोक संगीत को भी अपने स्वर में सम्मान दिया। सरजात खां ने कहा कि आशा भौसले की आवाज भले खामोश हो गई हो, लेकिन उनके सुर, उनकी शैली और उनसे जुड़ी स्मृतियां हमेशा जीवंत रहेंगी।