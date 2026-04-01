जैसलमेर लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, घर में ही काम करने वाली महिला निकली मास्टरमाइंड, जानें पूरा मामला

पुलिस अधीक्षक ने महज 3 घंटों की अवधि में घर में घुस कर लूट किए जाने की इस घटना के सभी आरोपियों की दस्तयाबी और माल बरामद किए जाने के लिए पुलिस के टीमवर्क को श्रेय दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेंवतदान और उपअधीक्षक रूपसिंह इंदा सहित पुलिस टीम में शहर कोतवाल सुरजाराम सहायक उप निरीक्षक धनाराम, राजेन्द्र प्रसाद और राजकुमार, कांस्टेबल धारासिंह, मामराज, जुगताराम, प्रेमसिंह, राजकुमार, पोकरण थानाधिकारी भारत रावत, सहायक उप निरीक्षक मोहन, कांस्टेबल लोकश व हमीरसिंह, लाठी थानाधिकारी नाथुसिंह, सहायक उप निरीक्षक ईशराराम, कांस्टेबल भींयाराम, पुलिस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक रतनसिंह व हेड कांस्टेबल हदाराम, डीएसटी प्रभारी भीमरावसिंह, कांस्टेबल हजारसिंह, लीलगिरी, जगदीश, रमेश शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सराहनीय भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए लिखा जाएगा।