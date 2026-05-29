Nachna news : video बेटे की तरह देखभाल कर नौ माह पालन पोषण के बाद हिरण के बच्चे को वन विभाग को सौंपा

लाठी कस्बे के विभिन्न मोहल्लों में आधा दर्जन से अधिक पशुकुंड और खेलियां मौजूद हैं, लेकिन लंबे समय से सफाई अभाव के कारण इनकी स्थिति बदहाल बनी हुई है। कुंडों के आसपास फैली गंदगी, जलभराव और जमा कचरे के कारण पशु भी इन जलस्रोतों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र में लगातार बढ़ती गर्मी और घटते जलस्तर से पानी समस्या गंभीर होती जा रही है। गर्मी दिनों में पशुओं को पीने पानी और लोगों को निस्तारी के लिए भटकना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार मांग उठने पर जलदाय विभाग समय-समय पर सफाई अभियान चलाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है। नियमित देखरेख अभाव में पशुकुंड दोबारा गंदगी और मलबे से भर जाते हैं। शुक्रवार को ग्राम पंचायत लाठी प्रशासक महेंद्र चावला ने ग्रामीणों के सहयोग से पशु चिकित्सालय आगे स्थित पशुकुंड में सफाई अभियान चलाया। पंचायत टीम, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कुंड में उतरकर जमा कचरा और मलबा बाहर निकाला। करीब दो घंटे तक चले अभियान दौरान पशुकुंड पूरी तरह साफ नजर आया। सफाई अभियान दौरान निवर्तमान उपसरपंच भारस खां, बलवीरसिंह, हकिम खां, पुखराज सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने पशुकुंडों की नियमित सफाई और रखरखाव व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई।