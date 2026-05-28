डम्पिंग यार्ड में कचरा निस्तारण व्यवस्था बेपटरी…मशीनें शो-पीस

मौके पर पाया कि गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण तथा निस्तारण के लिए लगाई गई मशीनें महीनों से बंद पड़ी हैं। हालांकि इस संबंध में नगरपरिषद प्रशासन का दावा है कि डम्पिंग यार्ड की चार दीवारी के बाहर हजारों टन कचरा जमा था, उसकी सफाई के लिए संबंधित ठेकेदार की ओर से उक्त मशीन लगाई गई थी। कार्य पूरा होने के बाद उक्त मशीन को ठेकेदार की ओर से ले जाया जाना शेष है। हकीकत यह है कि डम्पिंग यार्ड में कचरे का ढेर लगातार बढ़ रहे हैं और आसपास के क्षेत्र में धूल, दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है।