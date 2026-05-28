Jaisalmer News: video दुआओं से महके ईदगाह, अकीदत से मनाया ईद-उल-जुहा

पोकरण. त्याग, बलिदान व कुर्बानी का पर्व ईद-उल-अजहा गुरुवार को कस्बे सहित आसपास के गांवों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जैसलमेर रोड पर स्थित शाहजहांनी ईदगाह पर सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की व एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। बकरीद के मौके पर कस्बे सहित आसपास के गांवों से लोग सुबह आठ बजे ही ईदगाह पर पहुंचने लगे थे और 8.30 बजे तक बड़ी संख्या में गांव से आए लोग ईद की नमाज के लिए एकत्र हुए। ईदगाह पर गोमट जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना जुनैद की रहनुमाई में उपस्थित लोगों ने ईद की नमाज अदा की। मौलवी सलीम ने खुतबा पढ़ा। अब्दुल हई ने तकरीर पेश करते हुए ईद-उल-अजहा व कुर्बानी के महत्व पर प्रकाश डाला। कारी मोहम्मद अमीन ने मुल्क की तरक्की, आतंकवाद को खत्म कर अमन एवं शांति व आपसी भाइचारे को बढ़ावा देने के लिए मालिक से दुआ की।