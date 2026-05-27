Video: भादरिया में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, गोशाला में किया पौधरोपण

सभी ने भादरिया गोशाला पहुंचकर गायों की सेवा की, विधि-विधान से गो-पूजन किया और उन्हें हरी घास व गुड़ खिलाया। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गोशाला परिसर में पौधरोपण भी किया गया। पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक इसमें आम जनता की सक्रिय सहभागिता नहीं होगी, तब तक इसके दूरगामी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. उमेश वारंगटीवार ने कहा कि आने वाले समय में शुद्ध जल, शुद्ध हवा और जीव-जंतुओं के संरक्षण के लिए जनता का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है।