तपती धरती पर जल संरक्षण की उम्मीद ले रही आकार, श्रम की बूंदों से खिल रहा सौन्दर्य

थार की तपती धरती पर जल संरक्षण की एक नई उम्मीद आकार ले रही है। उत्तरी छत्रैल में राजस्थान पत्रिका के अमृतम् जलम् अभियान के अंतर्गत कवायद ग्रामीण जीवन में जल सुरक्षा का नया अध्याय लिख रही है। मंगलवार को भी यह कवायद राजस्थान पत्रिका के आह्वान पर एसबीआइ फाउंडेशन तथा उरमूल ट्रस्ट के संयुक्त सहयोग से साकार हो रूप लेने लगी। परियोजना के अंतर्गत गांव की सार्वजनिक नाड़ियों का गहरीकरण, पालों का सुदृढ़ीकरण और कैचमेंट क्षेत्र की सफाई का कार्य निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार मानव श्रम व मशीनों के माध्यम से किया जा रहा यह कार्य केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन साधने का प्रयास भी है। बरसात के जल को संजोने की दिशा में किए जा रहे ये प्रयास आने वाले समय में नाड़ियों को अधिक जलधारण क्षमता प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि वर्षों से सूखी और उपेक्षित पड़ी नाड़ियों में अब पुनः जीवन की संभावना दिखाई देने लगी है।