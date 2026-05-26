थार की गोद में पलते हिरण..विश्नोई समाज की महिलाओं ने दिया ममता का संरक्षण

खेतोलाई और धोलिया गांवों में हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए, जहां नवजात हिरण शावकों की माताएं दुर्घटनाओं या शिकार की घटनाओं में काल का ग्रास बन गई। इसके बाद गांव की महिलाओं ने शावकों को अपने बच्चों की तरह पाला। स्थानीय लोगों के अनुसार गर्मियों में गांवों में विशेष जलकुंड बनाए जाते हैं, ताकि हिरणों और पक्षियों को पानी मिल सके। कई परिवार नियमित रूप से दाना डालते हैं। खेतोलाई निवासी निर्मला विश्नोई का कहना है कि कुछ समय पहले एक शावक की मां नहीं रही थी। वह लगातार कमजोर हो रहा था। घर की महिलाओं ने उसे गोद में रखकर पाला। गांव में कोई भी जीव घायल दिख जाए तो लोग तुरंत मदद को पहुंचते हैं। इसी तरह धोलिया निवासी शिव सोनिया मांजू का कहना है कि धोलिया गांव में हिरण इंसानों से डरते नहीं हैं। बच्चे उनके साथ खेलते हुए बड़े होते हैं। जब भी कोई शावक घायल या अनाथ मिलता है तो पूरा गांव उसकी देखभाल में जुट जाता है। महिलाएं रातभर जागकर उसकी सेवा करती हैं।