कई दिनों से चरमराई व्यवस्था, दिन के साथ रात में भी कटौती

पोकरण कस्बे में गत कई दिनों से बिगड़ी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के कई गली-मोहल्लों में वर्षों पुराने विद्युत पोल व तारें लगी हुई है। हालांकि बढ़ती आबादी के साथ नए विद्युत पोल, तारों के साथ ही ट्रांसफार्मर भी लगाए गए है, लेकिन बढ़ते लोड के कारण ये नाकाफी सिद्ध हो रहे है। ऐसे में आए दिन विद्युत की आवाजाही व आंख-मिचौनी का दौर चलता रहता है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गत 10 दिनों से तो दिन के साथ ही रात में भी विद्युत की आवाजाही हो रही है। साथ ही ट्रांसफार्मरों में आग लगने, फ्यूज उड़ जाने और तारों में फॉल्ट आने से कई घंटों तक बिजली गुल हो रही है।