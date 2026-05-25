सीमांत जैसलमेर जिले के अलगोजा वादक तगाराम भील को मिला पद्मश्री सम्मान

सीमांत जैसलमेर जिले के निवासी प्रसिद्ध अलगोजा वादक तगाराम भील को सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने तीसरे सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान और अलगोजा जैसे वाद्ययंत्र की स्वर लहरियों की मिठास को देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए सम्मानित किया। तगाराम भील के सम्मानित होने पर जैसलमेर के बाशिंदों ने खुशी का इजहार किया है। गौरतलब है कि जैसलमेर मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित मूलसागर गांव के निवासी तगाराम भील का बचपन संघर्षों के साये में बीता। 62 वर्षीय तगाराम भील ने लोक वाद्य अलगोजा की मधुर धुनों को गांव की चौपालों से निकालकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। बेहद सादा जीवन जीने वाले तगाराम भील ने इस सम्मान को अपनी साधना, गुरुजनों के आशीर्वाद और क्षेत्रवासियों की दुआओं का परिणाम बताया।