नहरबंदी खत्म : गजरूपसागर और डाबला से रोजाना मिल रहा 50 लाख लीटर पानी

भीषण गर्मी और लंबे समय से चली आ रही नहरबंदी के बीच पेयजल के मोर्चे पर इस बार ज्यादा बड़ा संकट कम से कम अब तक सामने नहीं आया। ऐसे में स्वर्णनगरीवासियों के लिए अब और राहत की खबर है। गत दो दिन से नहरबंदी समाप्त होने के बाद मोहनगढ़ स्थित बाड़मेर लिफ्ट केनाल प्रोजेक्ट की डिग्गी में नहरी पानी की आवक गत 23 मई से शुरू हो गई है। गौरतलब है कि नहरों में पंजाब से पानी 13 मई से छोड़ा गया। जलदाय विभाग के प्रोजक्ट सहायक अभियंता गोपालसिंह मीना ने बताया कि शुरुआती पानी अत्यधिक प्रदूषित था, इस वजह से उसे नहीं लिया गया। अब पानी अपेक्षाकृत साफ है, लिहाजा इसका डिग्गी में संग्रहण किया जा रहा है। एक माह से ज्यादा समय तक चली नहरबंदी की अवधि में जैसलमेर शहर के लिए आपूर्ति में गजरूपसागर और डाबला स्थित ट्यूबवेलों से जैसलमेर शहर को प्रतिदिन करीब 50 लाख लीटर पानी उपलब्ध होने से बड़ा सहारा मिला है। इससे शहर की लडखड़़ाई पेयजल व्यवस्था को मरहम लगा। गजरूप सागर में 5 और डाबला में 13 ट्यूबवेलों से पानी मिल रहा है।