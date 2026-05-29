Video: सरकार! इतनी व्यवस्था तो कर दो…जिससे शुरू हो जाए सोनोग्राफी की सुविधा

सोनोग्राफी सेंटर बंद होने की समस्या पुरानी है और इस पर जिला अस्पताल प्रशासन का एक ही जवाब होता है कि, रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया हुआ है। सरकार और उसके नुमाइंदे जिला अस्पताल में एक विशेषज्ञ तक नहीं लगा पा रहे हैं। जबकि इस अस्पताल में शहरी लोगों के साथ आसपास के कम से कम 150 गांवों-ढाणियों के लोग इलाज के लिए निर्भर रहते हैं। जिला अस्पताल में इलाज की उम्मीद लेकर आने पर उन्हें सोनोग्राफी के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च कर मशीनें लगाने के बावजूद विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। शहर के सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे पर बार-बार नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सीमावर्ती जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की ऐसी स्थिति चिंताजनक है। कई बार मांग उठाने और ज्ञापन देने के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।