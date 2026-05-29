Video: रामदेवरा के पास खुले में पड़े सैकड़ों मृत गोवंश मिलने की सूचना से मचा हड़कंप

जानकारी में सामने आया कि हड्डी ठेका व्यवस्था से जुड़े लोग मृत गोवंश को निर्धारित गड्ढों में वैज्ञानिक तरीके से दफनाने के बजाय ओरण क्षेत्र में खुले में डाल रहे थे, जिससे वहां शवों का ढेर लग गया था। आसपास के क्षेत्रों से भी मृत गोवंश लाकर खुले में फेंके जाने की बात सामने आई है। इससे क्षेत्र में गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार खुले में शव पड़े रहने से पूरे क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल गई थी और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया था। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और स्पष्ट किया है कि मृत गोवंश का निस्तारण केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत ही किया जाए, अन्यथा संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।