Tiffany Trump Rajasthan Visit: डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी आ रहीं राजस्थान, यहां देखें पूरा शेड्यूल!

दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छोटी बेटी टिफनी ट्रंप (Tiffany Trump) इन दिनों भारत के एक विशेष और बेहद निजी दौरे पर आई हुई हैं। अपनी इस शाही और सांस्कृतिक यात्रा के मुख्य पड़ाव के रूप में उन्होंने राजस्थान को चुना है, जहां वे मरुधरा की अद्भुत मरुस्थलीय संस्कृति और स्थापत्य कला की जीवंत मिसाल स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दीदार करने आ रही हैं। टिफनी ट्रंप के साथ उनके पति माइकल बूलस और उनके कुछ बेहद खास दोस्त भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। टिफनी ट्रंप की इस हाई-प्रोफाइल राजस्थान यात्रा को लेकर प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। हालांकि यह यात्रा पूरी तरह से गैर-आधिकारिक और व्यक्तिगत है, लेकिन अमरीका राष्ट्रपति के परिवार की सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के कारण राजस्थान पुलिस, खुफिया एजेंसियां और स्थानीय जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। टिफनी ट्रंप का यह दौरा राजस्थान के पर्यटन उद्योग को वैश्विक स्तर पर एक नई और मजबूत पहचान देने वाला साबित हो रहा है।