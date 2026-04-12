Rajasthan Crime: जैसलमेर में व्यापारी के घर बड़े लूटकांड की वारदात, पत्नी के गले पर चाकू रखकर बनाया बंधक, मुह में चिपकाया टेप

बदमाशों ने महिला के हाथ-पैर बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका दिया, ताकि वह किसी को आवाज न दे सके। इसके साथ ही बदमाशों ने गले पर चाकू रखकर उसे डराया-धमकाया और चुप रहने के लिए मजबूर किया। इस दौरान घर में मौजूद कीमती सामान की तलाश की गई और जो भी नकदी व जेवर हाथ लगे, उन्हें समेट लिया गया। घटना के दौरान बदमाश काफी देर तक घर में रहे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने पूरी योजना के साथ इस वारदात को अंजाम दिया।