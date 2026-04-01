ऊंटनी की मौत के बाद 3 दिन पास बैठकर तड़पता रहा बच्चा, दृश्य देख रो-पड़े लोग

रेगिस्तानी के धोरों के बीच मां की ममता और विरह की ऐसी दास्तान सामने आई, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। गांव में रेल की चपेट में आने से एक ऊंटनी की मौत हो गई। जिसके बाद तीन दिनों तक उसका मासूम बच्चा शव के पास भूखा-प्यासा बैठा रहा। रेल की चपेट में आने से मां की सांसें तो थम गई, लेकिन बेजुबान बच्चे का मोह नहीं छूटा। सूचना पर भादरिया गोशाला के कार्मिक मौके पर पहुंचे और बच्चे को गोशाला ले जाकर भर्ती किया। लाठी गांव के पास तीन दिन पूर्व एक रेल की चपेट में आने से ऊंटनी की मौत हो गई, लेकिन उसके साथ बच्चा सुरक्षित बच गया। मां की मौत के बाद बच्चा तीन दिन तक उसके शव के पास रोता रहा।
रेल की चपेट में आने से ऊंटनी की मौत के बाद बच्चा अपनी मां के पास बैठा रहा। तीन दिन बाद यहां से गुजर रहे किसान जमालदीन व रमेशकुमार की नजरें पड़ी तो वे मौके पर पहुंचे। यहां शव से बदबू आ रही थी और बच्चा लगातार रोए जा रहा था। कभी वह सिर मारकर मां को उठाने का प्रयास करता तो कभी जोर से चिल्लाने लगता। उन्होंने बच्चे को दूर हटाने का प्रयास तो वह अपनी मां से दूर जाने को तैयार नहीं था। साथ ही शव को भी हाथ नहीं लगाने दे रहा था।
ग्रामीणों ने इसकी सूचना जगदंबा सेवा समिति ट्रस्ट के सचिव जुगलकिशोर आसेरा को दी। जिस पर गोरक्षक गोपालसिंह भाटी, दिनेशसिंह देवड़ा मौके पर पुंचे। उन्होंने काफी देर तक मशक्कत कर बच्चे को अपने कब्जे में लिया और गाड़ी में डालकर गोशाला लाकर भर्ती किया। यहां उसकी देखभाल की जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के जैसलमेर आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा ने बताया कि जिले भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत के लिए उपस्थित रहेंगे। विभिन्न स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अपने प्रवास के दौरान प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ जिला कार्य समिति की बैठक लेंगे। इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और पार्टी की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक में जिला पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, सांसद, विधायक, मंडल एवं मोर्चा के पदाधिकारी भाग लेंगे। जिला मीडिया संयोजक बाबू लाल शर्मा के अनुसार, प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ मीडिया से संवाद करेंगे और प्रेसवार्ता को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ संगठन की भावी योजनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे।
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