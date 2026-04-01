ऊंटनी की मौत के बाद 3 दिन पास बैठकर तड़पता रहा बच्चा, दृश्य देख रो-पड़े लोग

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के जैसलमेर आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा ने बताया कि जिले भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत के लिए उपस्थित रहेंगे। विभिन्न स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अपने प्रवास के दौरान प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ जिला कार्य समिति की बैठक लेंगे। इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और पार्टी की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक में जिला पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, सांसद, विधायक, मंडल एवं मोर्चा के पदाधिकारी भाग लेंगे। जिला मीडिया संयोजक बाबू लाल शर्मा के अनुसार, प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ मीडिया से संवाद करेंगे और प्रेसवार्ता को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ संगठन की भावी योजनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे।