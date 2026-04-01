12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर: नशा-नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक… चार दिन में बड़ी कार्रवाई

जैसलमेर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने चार दिन में लगातार कार्रवाई करते हुए पांच तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में अवैध नशा जब्त किया है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Apr 12, 2026

जैसलमेर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने चार दिन में लगातार कार्रवाई करते हुए पांच तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में अवैध नशा जब्त किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इन कार्रवाइयों से शहर सहित ग्रामीण इलाकों में सक्रिय नशा तंत्र पर प्रभावी प्रहार माना जा रहा है। अभियान के तहत 7 अप्रेल से 11 अप्रेल के बीच की गई कार्रवाई में कुल 5 किलो से अधिक डोडा पोस्त तथा करीब 28 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई। साथ ही एक कार भी जब्त की गई, जिसका उपयोग नशा परिवहन में किया जा रहा था। पुलिस अब जब्त सामग्री और वाहन के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पहली कार्रवाई में 7 अप्रेल को खुहड़ी क्षेत्र के जानरा निवासी प्रेमसिंह को 3 किलो 395 ग्राम डोडा पोस्त के साथ पकड़ा गया। इसके बाद 8 अप्रेल को खेतोलाई निवासी मनीष के कब्जे से 7.18 ग्राम एमडीएमए बरामद की गई। 9 अप्रेल को खींवसर निवासी भवानीसिंह और देरावसिंह को 21.43 ग्राम एमडीएमए के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं 11 अप्रेल को म्याजलार क्षेत्र के दव निवासी गोपालसिंह के पास से 1 किलो 722 ग्राम डोडा पोस्त और स्विफ्ट कार जब्त की गई। लगातार चार दिन चली इस कार्रवाई का पैटर्न दर्शाता है कि पुलिस को तस्करी से जुड़े ठोस इनपुट मिल रहे थे और उसी आधार पर अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई।

यह है हकीकत

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से एक साथ गिरफ्तारी होना इस बात का संकेत है कि तस्करी का नेटवर्क व्यापक स्तर पर फैला हुआ था। कुल 5 किलो से अधिक डोडा पोस्त जब्त, वहीं करीब 28 ग्राम एमडीएमए बरामद की गई। इसी तरह चार दिन में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की गई।

परिवहन में उपयोग वाहन जब्त

एमडीएमए जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की बरामदगी यह दर्शाती है कि जिले में नशे का स्वरूप बदल रहा है। पारंपरिक नशों के साथ अब नए प्रकार के ड्रग्स की पहुंच भी बढ़ रही है, जो युवाओं के लिए अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर सप्लाई चेन के मुख्य स्रोत तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। कॉल डिटेल, संपर्कों और परिवहन के तरीकों की जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के अनुसार जिले में नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 08:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: नशा-नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक… चार दिन में बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऊंटनी की मौत के बाद 3 दिन पास बैठकर तड़पता रहा बच्चा, दृश्य देख रो-पड़े लोग

जैसलमेर

विद्यालय मरम्मत में खानापूर्ति, घटिया काम से बढ़ा हादसों का खतरा

जैसलमेर

दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट, तीन घंटे में पूरा गिरोह गिरफ्तार

जैसलमेर

Rajasthan Crime: जैसलमेर में व्यापारी के घर दिनदहाड़े लूट, पत्नी के गले पर चाकू रखकर बनाया बंधक, मुह में चिपकाया टेप

Jaisalmer Crime
जैसलमेर

Rajasthan: पोकरण में टेंट हाउस गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

Phokhran Fire
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.