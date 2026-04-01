जैसलमेर लूटकांड : बदमाशों पर आफत बनकर टूटी पुलिस, 3 घंटे के अंदर पूरा गिरोह गिरफ्तार, सारा माल बरामद

उप अधीक्षक रूपसिंह इंदा, शहर कोतवाल सुरजाराम सहित लाठी पुलिस और अन्य पुलिसकर्मियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। जानकारी के अनुसार दो बदमाशों को लाठी थाना क्षेत्र और तीन को देचू थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान दबोचा गया। आरोपियों में एक महिला शामिल बताई जा रही है। पुलिस ने इसके लिए जिले भर में सघन नाकाबंदी करवाई और शहर के रेलवे स्टेशन व बस अड्डों में जांच की। इन सारे प्रयासों के फलस्वरूप पुलिस ने मामले में शामिल सभी 5 जनों को दबोचने में कामयाबी हासिल की। जानकारी के अनुसार आरोपियों में 3 नागौर और 2 राजस्थान से बाहर के व्यक्ति हैं।