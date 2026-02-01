पोकरण में गरजी सैन्य शक्ति : सेना ने ‘रुद्र शक्ति’ से दिखाई युद्धक तैयारी

भारतीय सेना ने थार मरुस्थलीय क्षेत्र में भारतीय सेना ने रुद्रशक्ति युद्धाभ्यास के जरिए युद्धक तैयारी का दमदार प्रदर्शन किया। सैनिकों के पराक्रम से पोकरण फायरिंग रेंज की धरा बार-बार गूंज उठी। सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में रुद्र ब्रिगेड की ओर से आयोजित ऑल-आम्र्स युद्धाभ्यास रुद्र शक्ति की समीक्षा की। लाइव फायरिंग के साथ संपन्न इस अभ्यास ने विकसित हो रहे युद्धक्षेत्र परिवेश में उच्च तीव्रता की एकीकृत सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम देने की भारतीय सेना की क्षमता को सशक्त रूप से प्रदर्शित किया। गौरतलब है कि रुद्र शक्ति अभ्यास को पूर्व में आयोजित अखंड प्रहार की अगली कड़ी के तौर पर संचालित किया गया। इससे पहले अखंड प्रहार में मरुस्थलीय क्षेत्र में रुद्र ब्रिगेड तथा नई परिचालन अवधारणाओं का परीक्षण और सत्यापन किया गया था।