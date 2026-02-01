अधूरी सड़क, कंकरीट पर छोड़ा काम: तीन वर्ष पहले स्वीकृत डामर सड़क अब तक पूरी नहीं हो सकी

पोकरण क्षेत्र के सनावड़ा से मेहरनगर तक 3 वर्ष पूर्व स्वीकृत कर शुरू की गई डामर सड़क अभी तक अधूरी है, वहीं डामरीकरण को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सनावड़ा से मेहरनगर तक 3 वर्ष पूर्व डामर सड़क स्वीकृत की गई थी। ठेकेदार की ओर से कार्य शुरू किया गया और कंकरीट डालकर छोड़ दी गई, जिस पर अभी तक डामरीकरण नहीं किया गया है। यही कारण है कि ग्रामीण आज भी कच्चे मार्ग से आवागमन को मजबूर हो रहे है।