स्वर्णनगरी एक्सप्रेस के पहियों में धुआं उठता देख घबराए यात्री…पायलट ने तुरंत रोकी रेल

देश की राजधानी दिल्ली से जैसलमेर के बीच प्रतिदिन चलने वाली स्वर्णनगरी एक्सप्रेस में रविवार सुबह जैसलमेर लौटने के दौरान जेठा और चांधन के बीच पहियों में धुआं उठने से ट्रेन में सवार यात्री घबरा गए। चालक ने तत्काल आपात ब्रेक का इस्तेमाल कर ट्रेन को रोका और रेलवे स्टाफ ने अग्निशमन उपकरणों से संभावित आग पर काबू पाया। इस दौरान ट्रेन करीब 20 मिनट तक पटरियों पर खड़ी रही और रेल में सवार कई यात्री नीचे उतर आए।