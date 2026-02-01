खडाल क्षेत्र में जमीन आवंटन के विरोध पर रामगढ़ में जन आक्रोश रैली

खडाल क्षेत्र में कम्पनियों को लगातार जमीन आवंटित किए जाने से ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। निजी कम्पनी के खिलाफ ग्रामीण पिछले एक महीने से धरने पर बैठे हैं। इसी दौरान कालरा तला के पास एक सोलर कम्पनी को जमीन आवंटन की जानकारी सामने आने पर आक्रोश और तेज हो गया। ओरण गोचर बचाने को लेकर सोमवार को रामगढ़ में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें खडाल क्षेत्र के हजारों बुजुर्ग, महिला, पुरुष, युवा और बच्चे शामिल हुए।