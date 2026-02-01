पोकरण : जीएलआर व पशुखेली सूखे, कबूतर आबाद और सिस्टम फेल…

फलसूंड तहसील क्षेत्र की स्वामीजी की ढाणी व आंबाणियों की ढाणी में गत 5 माह से जलापूर्ति पूरी तरह से बंद है। ऐसे में ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है तो मवेशी भी पानी के लिए दर-दर भटक रहे है, जबकि जिम्मेदारों का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है। गौरतलब है कि फलसूंड तहसील क्षेत्र के स्वामीजी की ढाणी ग्राम पंचायत में आंबाणियों की ढाणी स्थित है। यहां 40 से अधिक परिवार निवास करते है। ढाणी में वर्षों पूर्व जीएलआर व पशुखेली का निर्माण करवाया गया था, जिसे पाइपलाइन से स्वामीजी की ढाणी में निर्मित स्वच्छ जलाशय (एसआर) से जोड़ा गया था। ढाणी में गत कई वर्षों से जलापूर्ति व्यवस्था लडख़ड़ाई हुई है और गत 5 माह से तो जलापूर्ति पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण ग्रामीणों को महंगे दामों में ट्रैक्टर टंकियों से पानी खरीदकर मंगवाना पड़ रहा है। ग्रामीणों को मवेशी के लिए पानी की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।