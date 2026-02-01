राजमथाई: कार पलटने से एक की मौत, तीन जने घायल

इस दौरान रात करीब 10 बजे राजमथाई गांव के दर्जियों की ढाणी के पास सड़क पर अचानक नीलगाय आ गई। जिसे बचाने के प्रयास में कार का संतुलन बिगड़ गया और पलट गई। हादसे में राजमथाई के धोलासर निवासी मूलसिंह पुत्र जगमालसिंह की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दीनदयाल पुत्र कस्तूराराम सुथार, झलोड़ा भाटियान निवासी सतपालसिंह पुत्र गिरधरसिंह व शैतानसिंह पुत्र हरिसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।