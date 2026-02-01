आवारा श्वानों से बचाते हुए कांस्टेबल ने हिरण को सुरक्षित निकाला, वन विभाग को सौंपा

घटना फतेहगढ़ से मड़ाई जाने वाली सड़क के समीप की है, जहां झाड़ियों में एक हिरण आवारा श्वानों से बचने के प्रयास में घायल अवस्था में पड़ा मिला। गश्त के दौरान स्थिति पर नजर पड़ते ही कांस्टेबल मांगीलाल विशनोई ने तत्परता दिखाते हुए आसपास के ग्रामीण आदम खां और जामीन खां की सहायता से हिरण को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल हिरण को सड़क से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसका प्राथमिक उपचार कराया गया, ताकि उसे तत्काल राहत मिल सके।