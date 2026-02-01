एमपी में वायरल हो रहा शादी का यह कार्ड, हर कोई कर रहा तारीफ

घुघरियाखेड़ी के निवासी राहुल यादव की शादी 18 फरवरी को है। इसके लिए आमंत्रण पत्र छपवाए गए हैं। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ना नेग लेंगे, ना नेग देंगे, लेना-देना बंद है। राहुल की शादी मथैला की शांति यादव से हो रहीं हैं जो कि हाईकोर्ट, इंदौर में वकील हैं और वैवाहिक हेल्पलाइन यादव अहीर समाज की एडमिन और सलाहकार हैं। राहुल यादव बीएससी एग्रीकल्चर हैं और गुजरात में कार्यरत हैं। राहुल ने शादी में दहेज भी नहीं लेने का फैसला लिया है। राहुल के पिता राजेंद्र यादव व शांति के पिता गजरूलाल यादव ने इस पहल को सराहनीय बताया है।