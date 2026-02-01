8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरगोन

एमपी में वायरल हो रहा शादी का यह कार्ड, हर कोई कर रहा तारीफ

mp news: यादव समाज के युवा राहुल यादव ने शादी के आमंत्रण पत्र पर लिखी अनोखी बात, 18 फरवरी को है शादी।

2 min read
Google source verification

खरगोन

image

Shailendra Sharma

Feb 08, 2026

khargone

mp news wedding card is going viral and everyone is praising it

mp news: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में इन दिनों एक शादी का कार्ड काफी वायरल हो रहा है। शादी के कार्ड के वायरल होने के साथ ही हर कोई इस कार्ड के जरिए की जा रही पहल की तारीफ भी कर रहा है। ये पहल खर्चीली शादियों से तौबा करने के लिए की गई है। यादव समाज के युवा राहुल यादव ने खुद की शादी से इसकी शुरुआत की है। राहुल खरगोन जिले के घुघरियाखेड़ी गांव के रहने वाले हैं और उनकी शादी मथैला की शांति यादव से फरवरी महीने की 18 तारीख को होने वाली है।

'ना नेग लेंगे, ना नेग देंगे, लेना-देना बंद'

घुघरियाखेड़ी के निवासी राहुल यादव की शादी 18 फरवरी को है। इसके लिए आमंत्रण पत्र छपवाए गए हैं। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ना नेग लेंगे, ना नेग देंगे, लेना-देना बंद है। राहुल की शादी मथैला की शांति यादव से हो रहीं हैं जो कि हाईकोर्ट, इंदौर में वकील हैं और वैवाहिक हेल्पलाइन यादव अहीर समाज की एडमिन और सलाहकार हैं। राहुल यादव बीएससी एग्रीकल्चर हैं और गुजरात में कार्यरत हैं। राहुल ने शादी में दहेज भी नहीं लेने का फैसला लिया है। राहुल के पिता राजेंद्र यादव व शांति के पिता गजरूलाल यादव ने इस पहल को सराहनीय बताया है।

आ रही है सामाजिक क्रांति

वैवाहिक हेल्पलाइन यादव अहीर समाज जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव, बलवाड़ी, महिला अध्यक्ष पार्वती यादव खरगोन ने कहा- शादी में लेना-देना बंद करने की युवाओं की पहल एक सामाजिक क्रांति के रूप में उभर रही है। जागरूक युवा अब दकियानूसी परंपराओं को छोड़ रहे हैं, ताकि शादी को वित्तीय बोझ के बजाय दो दिलों का मिलन बनाया जा सके। यादव समाज अध्यक्ष रामनारायण यादव ने इसे साहसिक कदम बताया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में भाजपा युवा मोर्चा नेता ने युवकों के सिर फोड़े, गाड़ी तोड़ी
इंदौर
indore news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 09:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / एमपी में वायरल हो रहा शादी का यह कार्ड, हर कोई कर रहा तारीफ

बड़ी खबरें

View All

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शबाब पर नवग्रह मेला, 20 फरवरी होगा घुमर नृत्य, 21 को आएगी मिनाक्षी शेषाद्री

Navgrah fair on Shabab, Ghoomar dance will be held on 20th February, Meenakshi Seshadri will come on 21st
खरगोन

करेेले की फसल ने बिगाड़ा किसानों का गणित…आकार रहा छोटा, पड़ रहा पीला

Bitter gourd crop has ruined farmers' calculations...small size, turning yellow
खरगोन

महोत्सवः कुंज बिहारी हरिदास के जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा

khargone news
खरगोन

Border 2: चायवाला सनी देओल का जबरा फैन, हजारों रुपए खर्च कर दूसरो को दिखाता है फिल्म

Die-Hard Sunny Deol Fan Tea Seller Spends Thousands to Show Border 2 Film to Others mp news
खरगोन

नवग्रह मेला : झाबुआ हादसे से सबक, झूलों के कलपुर्जों की हुई जांच

Navgrah Fair: Lessons learned from Jhabua accident, swing parts inspected
खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.