6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरगोन

शबाब पर नवग्रह मेला, 20 फरवरी होगा घुमर नृत्य, 21 को आएगी मिनाक्षी शेषाद्री

खरगोन. प्रदेश के बड़े आयोजनों में शामिल नवग्रह मेले का समापन 22 फरवरी को होगा। इससे पूर्व 20 व 21 फरवरी को मेला मैदान पर दो दिनी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसकी रूपरेखा नगरपालिका ने तैयार की है। इन आयोजनों में कलाकार जहां राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुति देंगे वहीं बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

खरगोन

image

Gopal Joshi

Feb 06, 2026

Navgrah fair on Shabab, Ghoomar dance will be held on 20th February, Meenakshi Seshadri will come on 21st

खरगोन. मेले में बिखरी सतरंगी छटा।

खरगोन. प्रदेश के बड़े आयोजनों में शामिल नवग्रह मेले का समापन 22 फरवरी को होगा। इससे पूर्व 20 व 21 फरवरी को मेला मैदान पर दो दिनी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसकी रूपरेखा नगरपालिका ने तैयार की है। इन आयोजनों में कलाकार जहां राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुति देंगे वहीं बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री मिनाक्षी शेशाद्री भी आएगी।
नपा से मिली जानकारी के अनुसार आयोजन के पहले दिन 20 जनवरी को राजस्थानी घुमर डांस नाइट का कार्यक्रम होगा। इसमें राजस्थानी घुमर नृत्य, राजस्थानी चरी नृत्य, राजस्थानी कालबेलिया नृत्य, वाइस ऑफ महेंद्र अलबेला ग्रुप राजस्थान, राजस्थानी लोक नृत्य, आर्केस्ट्रा नाइट का कार्यक्रम होगा। आयोजन के दूसरे दिन स्टार नाइट कार्यक्रम होगा। इसमें बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री मिनाक्षी शेशाद्री का कार्यक्रम होगा। उनके साथ एंकर, कॉमेडी कलाकार, इंडियन आयडियल फेम (मेल-फिमेल सिंगर) सहित बालीवुड डांस ग्रुप, आर्केस्ट्रा म्युजिशियन कलाकार सहित मुंबई के कलाकार प्रस्तुति देेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 11:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / शबाब पर नवग्रह मेला, 20 फरवरी होगा घुमर नृत्य, 21 को आएगी मिनाक्षी शेषाद्री

बड़ी खबरें

View All

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

करेेले की फसल ने बिगाड़ा किसानों का गणित…आकार रहा छोटा, पड़ रहा पीला

Bitter gourd crop has ruined farmers' calculations...small size, turning yellow
खरगोन

महोत्सवः कुंज बिहारी हरिदास के जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा

khargone news
खरगोन

Border 2: चायवाला सनी देओल का जबरा फैन, हजारों रुपए खर्च कर दूसरो को दिखाता है फिल्म

Die-Hard Sunny Deol Fan Tea Seller Spends Thousands to Show Border 2 Film to Others mp news
खरगोन

नवग्रह मेला : झाबुआ हादसे से सबक, झूलों के कलपुर्जों की हुई जांच

Navgrah Fair: Lessons learned from Jhabua accident, swing parts inspected
खरगोन

भाजपा नेताओं से बहस के बाद बिगड़ी अकाउंटेंट की तबीयत, हार्ट अटैक से चली गई जान

खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.