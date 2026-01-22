नवग्रह मेला : झाबुआ हादसे से सबक, झूलों के कलपुर्जों की हुई जांच

खरगोन. झाबुआ में झूूला टूटने की घटना के बाद नवग्रह मेले को लेकर भी नगरपालिका प्रबंधन व प्रशासन अलर्ट हुआ है। यहां लगने वाले प्रत्येक झूला संचालक को मैकेनिकल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस पर काम भी शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग सहित अन्य ने यहां पड़ताल शुरू की है। झूलों के कलपुर्जे जांचें जा रहे हैं। मेला अधिकारी महेश वर्मा ने बताया संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि तकनीकी जांच के बाद ओके सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अतिरिक्त मेले में दुकान लगाने वाले प्रत्येक संचालक को अग्नि शमन यंंत्र रखना भी जरूरी है। नवग्रह मेले की शुरुआत एक जनवरी से हुई मगर बिजली कनेक्शन में देरी के कारण 17 जनवरी के बाद से यहां उठाव आने लगा है। आवंटित स्थानों पर संचालकों ने दुकानें लगाई है।

मेले में झूलों और दुकानों की शुरुआत के साथ रौनक बढऩे लगी है। इस वर्ष मेले में छोटे.बड़े कुल 30 झूले आए हैं। झूलों की सुरक्षा व मजबूती की जांच पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों, तकनीकी अमले और नपा अफसरों की मौजूदगी में की है। नगर पालिका के मेला अधिकारी महेश वर्मा ने बताया किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे फायर फायटर तैनाती की है। इस वर्ष मेले में 450 से अधिक व्यापारी दुकानें लगाने आए हैं।