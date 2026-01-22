नवग्रह मेला : झाबुआ हादसे से सबक, झूलों के कलपुर्जों की हुई जांच

खरगोन. आकर्षक विद्युत सज्जा से दमकने लगा नवग्रह मेला।
खरगोन. झाबुआ में झूूला टूटने की घटना के बाद नवग्रह मेले को लेकर भी नगरपालिका प्रबंधन व प्रशासन अलर्ट हुआ है। यहां लगने वाले प्रत्येक झूला संचालक को मैकेनिकल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस पर काम भी शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग सहित अन्य ने यहां पड़ताल शुरू की है। झूलों के कलपुर्जे जांचें जा रहे हैं। मेला अधिकारी महेश वर्मा ने बताया संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि तकनीकी जांच के बाद ओके सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अतिरिक्त मेले में दुकान लगाने वाले प्रत्येक संचालक को अग्नि शमन यंंत्र रखना भी जरूरी है। नवग्रह मेले की शुरुआत एक जनवरी से हुई मगर बिजली कनेक्शन में देरी के कारण 17 जनवरी के बाद से यहां उठाव आने लगा है। आवंटित स्थानों पर संचालकों ने दुकानें लगाई है।
मेले में झूलों और दुकानों की शुरुआत के साथ रौनक बढऩे लगी है। इस वर्ष मेले में छोटे.बड़े कुल 30 झूले आए हैं। झूलों की सुरक्षा व मजबूती की जांच पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों, तकनीकी अमले और नपा अफसरों की मौजूदगी में की है। नगर पालिका के मेला अधिकारी महेश वर्मा ने बताया किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे फायर फायटर तैनाती की है। इस वर्ष मेले में 450 से अधिक व्यापारी दुकानें लगाने आए हैं।
मेला अवधि के दौरान गुरुवार को यहां पहली बार बैल बाजार लगेगा। इसके लिए कई पशु पालक बैलजोडिय़ां लेकर बुधवार को ही पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि निमाड़ी बैलजोड़ी के खरीदार यहां मप्र के अलावा अन्य राज्यों से भी आते हैं।
मेला अधिकारी वर्मा ने बताया मैदान पर सामान्य दिनों में हाट बाजार लगता है। अभी मेले का संचालन जारी है। लिहाजा हाट बाजार का स्थान परिवर्तन किया है। मेला अवधि तक साप्ताहिक हाट बाजार इंदौर रोड पर मनीष मार्केट के पास लगेगा। नगरपालिका ने इसके लिए मुनादी कराई है।
नवग्रह मेले में इस साल दो झूले आगंतुकों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। यहां डांसिंग फ्लाय और जीरो ग्रेविटी मिक्सर झूला पहली बार लगाया गया है। झूला संचालक राजू सोनी, शुभम सोनी ने बताया डांसिंग फ्लाय, टोरा.टोरा झूले का अपग्रेडेड वर्जन है। सभी उम्र के लोग इसका आनंद ले सकेंगे। जीरो ग्रेविटी मिक्सर झूला भी पहली बार आया है।
