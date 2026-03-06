बढ़ेगा बलवाड़ी मिर्ची मंडी का दायरा, अनाज मंडी होगी शिफ्ट

खरगोन. शहर से पांच किमी दूर बनी बलवाड़ी मंडी का दायरा बढ़ेगा। यहां शहर के बिस्टान रोड पर संचालित अनाज मंडी को शिफ्ट करने की योजना मंडी प्रबंधन की है। फिलहाल अनाज मंडी परिसर आवक के हिसाब से छोटा पडऩे लगा है। सैकड़ों वाहनों से उपज लेकर किसान यहां पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में शहर के प्रमुख मार्गों पर भी जाम की स्थिति बनती है। इन समस्याओं से निजात के लिए अनाज मंडी शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है।

इस दिशा में काम को आगे बढ़ाते हुए मंडी प्रशासन 60 एकड़ जमीन लेकर बलवाड़ी मंडी परिसर का दायरा बढ़ाने में जुुटा है। शासकीय जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसे लेकर भोपाल से भी हरी झंडी मिल चुकी है। जमीन के एवज में करीब 90 लाख रुपए भू-भाटक राशि के तौर पर जमा करने की अनुमति मिलने के बाद जिला प्रशासन स्वीकृति देगा। संभवत: अगले सीजन में अनाज मंडी बलवाड़ी में शिफ्ट हो जाएगी।