MP में हाईवे पर आग का गोला बना आलू से भरा ट्रक, देखें वीडियो

MP News: मध्य प्रदेश से गुजरने वाले मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे में चौंका देने वाला दृश्य देखने को मिला। खरगोन के निमरानी बायपास पर रविवार शाम लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच आलू से भरे एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। ट्रक नंबर MP 09 HH 8294 इंदौर से बैंगलोर की ओर जा रहा था। आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई।