करेेले की फसल ने बिगाड़ा किसानों का गणित…आकार रहा छोटा, पड़ रहा पीला

खरगोन.

क्षेत्र में बीएएसएफ कंपनी की रोबस्टा किस्म के करेले के बीज से की गई खेती किसानों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन गई है। हालात यह हैं कि फूल आने के बावजूद करेले का फल विकसित नहीं हो रहा। फल छोटा रहकर पीला पड़ जाता है, जमीन पर गिर रहा है, जिससे उत्पादन लगभग समाप्त हो गया है।

धरगांव सहित आसपास के गांवों के किसानों ने बताया कि करेले की फसल को पूरी वैज्ञानिक पद्धति से लगाया था। खेतों में मल्चिंग बिछाई, बांस, तार और रस्सियों से मजबूत सहारा तैयार किया, ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था की। समय.समय पर खाद , कीटनाशकों का छिडक़ाव किया। इसके बावजूद फसल से किसी प्रकार का संतोषजनक उत्पादन नहीं मिल रहा है। किसान भगवान अंबाराम पाटीदार ने बताया उन्होंने कसरावद की नर्सरी से 25 अक्टूबर 2025 को बीएएसएफ कंपनी की रोबस्टा किस्म के पौधे लाकर रोपाई की थी। रोपाई को अब 80 से 90 दिन बीत चुके हैं। पौधों पर भरपूर फूल आए, लेकिन फल विकसित नहीं हुआ, जो फल आया, वह छोटे आकार का होकर पीला पड़ गया। टूटकर जमीन पर गिर गया। किसानों का कहना है कि इस स्थिति में खेतों से एक भी बाजार योग्य करेला नहीं निकल पा रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।