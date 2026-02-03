दीपों की रोशनी से दमका गौरी सोमनाथ मंदिर, 17 तक चलेगा महोत्सव

खरगोन. महेश्वर तहसील के वृंदावन ग्राम चोली (देवगढ़ चोली) में विराजित ठाकुर राधाविनोद बिहारी महाराज का द्वादश पाट महोत्सव भक्ति और उल्लास के साथ शुरू हुआ। 17 तक चलने वाले इस महोत्सव के शुभारंभ पर राधा प्रेम सरोवर, प्राचीन गौरी सोमनाथ मंदिर एवं मंदिर परिसर को हजारों दीपों से सजाया। दीप प्रज्ज्वलन के साथ ही पूरा परिसर दमक उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दीपदान कर पुण्य लाभ लिया। महोत्सव में वृंदावन के संत अलबेली शरण महाराज का विशेष सान्निध्य प्राप्त हो रहा है। उनके आगमन पर ग्रामवासियों द्वारा पुष्पवर्षा, शोभायात्रा के साथ स्वागत किया। कुंज बिहारी हरिदास के जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा।